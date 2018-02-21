الخدمة الاجتماعية بالفيوم تنظم ندوة تعريفية عن وحدة متابعة الخريجين (صور)

عقد مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، ندوة لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية بحضور الدكتور وليد الشيمي مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة والدكتور محمود عرفان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور صفاء عزيز مديرة وحدة متابعة الخريجين بالكلية.



وأشار "عرفان" إلى ضرورة تسجيل الخريجين أسمائهم وبياناتهم برابطة الخريجين بالجامعة وذلك للحصول على المهارات والخبرات المؤهلة لسوق العمل، فضلا عن أنها وسيلة لتبادل الخبرات بين الخريجين الجدد والدفعات السابقة وأكد على ضرورة التزام الطلبة وجديتهم حيث أن المجتمع لا يمد يده للمتكاسل والضعيف، مطالبا بزيادة مثل هذه الندوات والدورات وورش العمل بهدف خدمة الطلاب والخريجين على حد سواء.



وقال "الشيمي" إن مركز متابعة الخريجين يقدم خدمات متنوعة لهم تشمل قيام المركز بالاشتراك مع الوحدات التابعة له لإيجاد فرص عمل تناسب مؤهلات الخريجين، كما يقوم المركز بتقديم التدريب والتأهيل للخريجين للحصول وظيفة ملائمة، بالأضافة الى الحفاظ على دوام العلاقات الاجتماعية بين الخريج وزملاؤه سواء من دفعته أو الدفعات السابقة من خلال عمل يوم للخريجين.



وأضاف أن وحدة متابعة الخريجين بكلية الخدمة الاجتماعية تقوم بدور كبير في إقامة وإدارة الندوات والملتقيات التي تهدف إلى الجمع بين الخريجين ومؤسسات سوق العمل ومد جسور التواصل بينهم.



وأوضح أن مركز متابعة الخريجين بالجامعة يهدف إلى تقديم العون والمساعدة للخريجين ومحاولة تذليل العقبات لهم لايجاد فرص للعمل بعد التخرج، متمنيا أن تعم الفائدة على كل خريجي الجامعة.