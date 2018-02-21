"الفيصل": 51 مليار ريال قيمة المشاريع في مكة.. منها 16 ملياراً لجدة

نقل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رسالة من مواطني منطقة مكة المكرمة إلى خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يشكرونه فيها على اهتمامه بكل ما فيه راحة المواطن في هذه المنطقة وفي غيرها من مناطق المملكة العربية السعودية.





وقال "الفيصل": لقد حملوني أمانة يجب أن أنقلها لمقامكم الكريم وهي أنهم دائما وأبداً فداءٌ للوطن أمام كل ظالم و كل معتد وكل من تسول له نفسه بالإساءة لهذه البلاد فكل من في هذا الوطن الكبير ويتمثل اليوم في إنسان منطقة مكة المكرمة يضع نفسه وحياته وأسرته وأمواله فداءً للوطن فهنياً لك ياخادم الحرمين الشريفين بهذا الحب وهذا الإجلال وهذا الفداء من المواطن لدينه ثم مليكه ووطنه. حسب صحيفة "سبق"





جاء ذلك في ختام جولاته التفقدية على محافظات منطقة مكة المكرمة وآخرها محافظة جدة حيث ترأس اليوم اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.





وأشاد بما شاهده في محافظة جدة من الفكر والثقافة والتحضير في الخطط والدراسات لمستقبل أفضل، وقال: أهم من الأرقام التي نرددها دائماً بعدد المشاريع وحجمما يصرف عليها.





وأضاف: الأهم من ذلك هو الصورة الجديدة للإنسان السعودي المعاصر الذي يطور نفسه كل عام بل وكل يوم هذا الإنسان الذي جعل الطموح بلا حدود وجعل العمل غاية وأسلوب للوصول إلى ما يتمناه كل إنسان لوطنه ويتميز الإنسان السعودي عن غيره بمحافظته على الدين وعلى العقيدة وعلى التوحيد في هذه البلاد التي توحدت على التوحيد.





وأعرب عن شكره لمحافظة جدة وأبنائها، مشيداً بكل الجهود التي تُبذل لهذه المحافظة وفي هذه المدينة بالذات.





وأردف: قيمة المشاريع التي تنفذ في محافظة جدة بلغت 16 مليار ريال بينما تبلغ قيمة المشاريع التي تنفذ بمنطقة مكة المكرمة 51 مليار و470 مليون ريال وهي مشاريع حكومية في المحافظات باستثناء مشاريع مكة المكرمة بما فيها الحرم والمشاريع الكبري في محافظة جدة مثل المطار والقطار.





واستعرض "الفيصل" تفاصيل زيارته لمحافظة رابغ واجتماعه بمجالس محافظات خليص والكامل ورابغ وزيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.





وذكر أنه حضر حفل تخرّج المتدربين خلال هذا العام من الشباب والشابات في مشروع قام قبل حوالي عشر سنوات من الآن عندما اجتمع بمجلس محافظة رابغ ودعا في ذلك اليوم المسؤلين في المدينة الاقتصادية وطلب منهم المشاركة في تنمية المحافظة بتبني مجموعة من الطلبة والطالبات من المحافظة لتدريبهم في المدينة وإعطائهم الفرصة للعمل في المدينة بعد التدريب فقبلو بهذا الرأي وبدأو ببرنامج أُطلق عليه اسم "طموح".





وفي هذا "الطموح" استفاد خمسة آلاف شخص من أبناء وبنات رابغ وغيرها، واعتبر أمير مكة أن هذا البرنامج وغيره من هذه البرامج مواكباً لرؤية المملكة 2030 بمشاركة القطاع الخاص.





ودعا المواطنين، وخصوصاً رجال الأعمال أو أصحاب الأعمال من رجال وسيدات، إلى المشاركة في هذه النقلة الكبيرة التي تعيشها المملكة، مشدداً على ضرورة عدم ترك المجال فقط للمستثمر الأجنبي.

وقال: ابنو وطنكم بسواعدكم ولا تتكلوا على غيركم من الناس.





وأضاف أن ما لمسه من رجال الأعمال خلال لقاءه بهم لحثهم على الأستثمار في المحافظات كان إيجابياً حيث كان لديهم الرغبة لكنهم يحتاجون إلى مساعده لأن هذا طريق جديد وأسلوب جديد.





وأوضح أنه تعهد لهم بأن الإمارة ستكون جاهزة لمساعدتهم بطريقتين من خلال إدارة التنمية بالإمارة بمكة المكرمة ومركز التكامل التنموي بمحافظة جدة.





وأردف: سنكون حاضرين لمساعدتهم في جميع المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها.





وكشف "الفيصل" عن ورشة عمل كبيره ستقام في شعبان القادم تحت عنوان استثمر في مكة وستتيح منطقة مكة المكرمة الفرصة لرجال الأعمال وسيدات الأعمال بالمنطقة والمملكة عموماً للمساهمة في المشاريع المطروحة في الخطة العشرية الجديدة التي ستبدأ من العام القادم.





وأكد الانتهاء من الخطة العشرية الأولى، لافتاً إلى أن ما تحقق كان أكثر من التوقعات كما ستبدأ الخطة العشرية الجديدة بنفس العنوان "بناء الإنسان وتنمية المكان".





وتابع: كل التقارير التي وصلت عن الواجهة البحرية كانت مبشرة بالخير وللإنسان السعودي نقل إنك رفعت الرأس بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وخصوصاً في تصرفاتك في الواجهة البحرية بجدة وشكراً لك على المحافظة على الواجهة البحرية وشكراً لك على هذا الأسلوب الإسلامي الحضاري السعودي.





وقال أمير مكة: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تعثر المقاول في كورنيش رابغ، وأي أراضٍ تم تخصيصها للإسكان ثم الاعتداء عليها فإن الإزالة ستنفذ فوراً ولن يسمح بالاعتداء.





وأشار إلى أن أهم ما لاحظه أثناء زيارته للمحافظات هو التغير للأفضل في كل المجالات ولكن أهمها تطور الإنسان بفكره وثقافته، مرجعاً ذلك إلى الارتقاء بمستوى الثقافة والعلم.







