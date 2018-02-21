عاجل.. هذا المدرب يقترب من تدريب الهلال السعودي بعد إقالة دياز
الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:40 ص
الفجر الرياضي
دخل البلجيكي ميشيل برودوم، المدير الفني السابق لفريق الشباب السعودي والفائز بلقب الدوري السعودي عام 2012، دائرة الترشيحات لقيادة الهلال خلفا للمقال رامون دياز.
وأصدر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة الأمير نواف
بن سعد، قرارا بإقالة مدرب الفريق، الأرجنتيني رامون دياز، وذلك بسبب نتائج الفريق
الغير المرضية في الفترة الأخيرة.
وقد خسر الهلال أمس الثلاثاء من استقلال طهران الإيراني بنتيجة
1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال
آسيا.
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