الأمن يرفض طلبا لريهام سعيد في أول ليلة داخل الحجز.. والمذيعة تصاب بالانهيار

حالة من الحزن والغضب أصابت الإعلامية ريهام سعيد في الليلة الأولى داخل مقر احتجازها بقسم شرطة السلام، إذ رددت بالقول: "أنا مظلومة".





وقالت مصادر، إن ريهام سعيد طلبت من الأمن السماح لها بمقابلة أهلها وبعض الفنانين، ولكن الأمن رفض دخول أي شخص لمقابلتها، لتد خل بعدها في نوبة بكاء.





وأضافت المصادر، أن "ريهام" ظلت تبكي حزنا على نجلها الذي فارقها في أول ليلة لها داخل الحجز، ولم تتناول الطعام منذ حبسها، ولمدة يوم كامل، لافتة إلى تصويرها جنائيا داخل قسم شرطة السلام، وعمل وثيقة تعارف لها وتسجيل كافة بياناتها، و وضعها داخل غرفة حجز النساء لتنفيذ قرار حبسها.



