الأمن يرفض طلبا لريهام سعيد في أول ليلة داخل الحجز.. والمذيعة تصاب بالانهيار
الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:30 ص
الفجر
حالة من الحزن والغضب أصابت الإعلامية ريهام سعيد في الليلة الأولى داخل مقر احتجازها بقسم شرطة السلام، إذ رددت بالقول: "أنا مظلومة".
وقالت مصادر، إن ريهام سعيد طلبت من الأمن السماح لها بمقابلة أهلها وبعض الفنانين، ولكن الأمن رفض دخول أي شخص لمقابلتها، لتدخل بعدها في نوبة بكاء.
وأضافت المصادر، أن "ريهام" ظلت تبكي حزنا على نجلها الذي فارقها في أول ليلة لها داخل الحجز، ولم تتناول الطعام منذ حبسها، ولمدة يوم كامل، لافتة إلى تصويرها جنائيا داخل قسم شرطة السلام، وعمل وثيقة تعارف لها وتسجيل كافة بياناتها، ووضعها داخل غرفة حجز النساء لتنفيذ قرار حبسها.
كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهرى، وبإشراف المحامي العام الأول المستشار إبراهيم صالح، أمرت بحبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، والمنتج الفنى ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهم بالتحريض على اختطاف أطفال.
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