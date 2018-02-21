موعد مباراة شاختار وروما اليوم الأربعاء 21-2-2018 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف نادي شاختار دونتسك الأوكراني، نظيره فريق روما الإيطالي، اليوم الأربعاء 21-2-2018 على ملعب "لفيفي أرينا" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.