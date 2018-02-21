سيلفستر ستالون يسخر مجددًا من شائعات وفاته بهذا الفيديو
الأربعاء 21/فبراير/2018 - 02:58 ص
الفجر الفني
شارك للنجم الأمريكي سيلفستر ستالون، متابعي حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد برفقة بناته.
وسخر ستالون، من شاعئعة وفاته قائلًا: "حبست ابنتاي خارج المنزل في البرد،، كم أنا سعيد بعودتي للحياة".
كانت مواقع التوصل الاجتماعي، تداولت صورًا لستالون ظهر خلاها على وجهه علامات الإعياء معلقين عليها:" توفي بالفعل إثر إصابته بالسرطان.
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