سيلفستر ستالون يسخر مجددًا من شائعات وفاته بهذا الفيديو





شارك للنجم الأمريكي سيلفستر ستالون، متابعي حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد برفقة بناته.

وسخر ستالون، من شاعئعة وفاته قائلًا: "حبست ابنتاي خارج المنزل في البرد،، كم أنا سعيد بعودتي للحياة".

كانت مواقع التوصل الاجتماعي، تداولت صورًا لستالون ظهر خلاها على وجهه علامات الإعياء معلقين عليها:" توفي بالفعل إثر إصابته بالسرطان.