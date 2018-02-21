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كشف حساب رامون دياز مع الهلال بعد إقالته

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:11 ص
كشف حساب رامون دياز مع الهلال بعد إقالته
رامون دياز
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الفجر الرياضي
 

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة الأمير نواف بن سعد، إقالة مدرب الفريق، الأرجنتيني رامون دياز، وذلك بسبب نتائج الفريق الغير المرضية في الفترة الأخيرة.

 

وقد خسر الهلال أمس الثلاثاء من استقلال طهران الإيراني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

 

وفيما يلي كشف حساب دياز مع الهلال:

 

- لعب 65

- فاز 42

- خسر 6

- تعادل 17

- سجل الهلال بقيادته 127 هدفا

- استقبل الهلال بقيادته 57 هدفا

- حقق مع الفريقين بطولتين.

 

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