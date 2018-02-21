ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر لقناة " beIN SPORTS HD9 " لايف مباشر

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 02:57 ص
بث مباشر لقناة beIN SPORTS HD9 لايف مباشر
طباعة
 


تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات الرياضية التي تقوم بها قناة

" بي ان سبورت HD9 " - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.



بث حي لقناة " بي ان سبورت HD9 " هي قناة قطرية رياضية تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع الرياضي لتلعب بذلك دورًا فعالًا وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.



والهدف المحوري للقناة هو تقريب المشاهدين من قلب الأحداث الرياضية ومشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى على الهواء مباشرة بشكل يتيح لهم الأستمتاع بكرة القدم والألعاب الأخري

 

بي ان سبورت HD9 تردد: 12245 أفقي معامل تصويب الخطا: 3/2 معدل الترميز: 27500

 

المزيد عن: مشاهدة مباشرة لقناة beIN SPORTS HD9 بث مباشر قناة بي ان سبورت9 بث مباشر قناة beIN SPORTS HD9 بث مباشر بدون تقطيع بث مباشر أون لاين بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سيريزو أوساكا - اليابان
-
x
12:00
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيجيو يونايتد - كوريا الجنوبية
شنجهاي شنهوا - الصين
-
x
14:00
-
سيدني إف سي - أستراليا
دوري أبطال أوروبا
إشبيلية - أسبانيا
-
x
21:45
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:45
-
روما - إيطاليا
دوري أبطال أفريقيا
بومبلوموس - الموريشيس
-
x
14:00
-
بيدفيست ويتس - جنوب أفريقيا
بينفيكا بيساو - غينيا بيساو
-
x
16:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
مونانا - الجابون
-
x
16:30
-
رايل كلوب دو كاديوغو - بوركينا فاسو
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:00
-
الوئام - موريتانيا
مصر المقاصة - مصر
-
x
19:00
-
جينيراسيون فوت - السنغال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليجانيس
-
x
19:45
-
ريال مدريد
الدوري السعودي للمحترفين
القادسية
-
x
19:20
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/21/2018 4:50:26 AM