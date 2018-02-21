وزير الصحة يكشف مرتبات الأطباء والممرضات في المستشفيات الجديدة



وأضاف "عماد الدين"، في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن هؤلاء الأطباء يجرون عدة عمليات في اليوم، لو تم عملهم خارج مستشفيات الحكومة سيتكلفون أكثر، مؤكدًا: "بيقدموا خدمة زي الفل".



وشدد على أن الممرضات المصريات يعملن بطريقة جيدة، والواحدة تحصل على 12 جنيها في الوردية الواحدة، مضيفا: "رحمة بهم"، لافتا إلى أن الممرضات في المستشفيات الجديدة تحصل على 6 آلاف جنيه شهريا.

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الطبيب في المستشفيات الجديدة أساتذة في الجامعات، ويحصل الواحد منهم على 1400 جنيه في اليوم.