وزير الصحة يكشف مرتبات الأطباء والممرضات في المستشفيات الجديدة
الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:23 ص
نعيم يوسف
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الطبيب في المستشفيات الجديدة أساتذة في الجامعات، ويحصل الواحد منهم على 1400 جنيه في اليوم.
وأضاف "عماد الدين"، في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن هؤلاء الأطباء يجرون عدة عمليات في اليوم، لو تم عملهم خارج مستشفيات الحكومة سيتكلفون أكثر، مؤكدًا: "بيقدموا خدمة زي الفل".
وشدد على أن الممرضات المصريات يعملن بطريقة جيدة، والواحدة تحصل على 12 جنيها في الوردية الواحدة، مضيفا: "رحمة بهم"، لافتا إلى أن الممرضات في المستشفيات الجديدة تحصل على 6 آلاف جنيه شهريا.
وأضاف "عماد الدين"، في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن هؤلاء الأطباء يجرون عدة عمليات في اليوم، لو تم عملهم خارج مستشفيات الحكومة سيتكلفون أكثر، مؤكدًا: "بيقدموا خدمة زي الفل".
وشدد على أن الممرضات المصريات يعملن بطريقة جيدة، والواحدة تحصل على 12 جنيها في الوردية الواحدة، مضيفا: "رحمة بهم"، لافتا إلى أن الممرضات في المستشفيات الجديدة تحصل على 6 آلاف جنيه شهريا.
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