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والدة الشهيد إبراهيم عيد تنهار على الهواء.. وبسمة وهبة تواسيها (فيديو)

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:22 ص
والدة الشهيد إبراهيم عيد تنهار على الهواء.. وبسمة وهبة تواسيها (فيديو)
والدة الشهيد إبراهيم عيد
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داليا الحسين
 
أهدت الإعلامية بسمة وهبه، صورة الشهيد إبراهيم عيد، شهيد سيناء لوالديه، وكتبت عليها: "بكل الحب من شعب مصر".

ووجهت "وهبة"، كلمة لوالدة الشهيد، خلال تقديمها برنامج"هنا القاهرة"، عبر فضائية"القاهرة والناس"، قائلة: "زي ابني.. في الجنة يا أم إبراهيم"، مما جعل والدة الشهيد تنهمر دموعها على الهواء وتقبل صورة الشهيد وتقول: "حلم جميل وراح".

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