والدة الشهيد إبراهيم عيد تنهار على الهواء.. وبسمة وهبة تواسيها (فيديو)



ووجهت "وهبة"، كلمة لوالدة الشهيد، خلال تقديمها برنامج"هنا القاهرة"، عبر فضائية"القاهرة والناس"، قائلة: "زي ابني.. في الجنة يا أم إبراهيم"، مما جعل والدة الشهيد تنهمر دموعها على الهواء وتقبل صورة الشهيد وتقول: "حلم جميل وراح".







أهدت الإعلامية بسمة وهبه، صورة الشهيد إبراهيم عيد، شهيد سيناء لوالديه، وكتبت عليها: "بكل الحب من شعب مصر".