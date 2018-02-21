والدة الشهيد إبراهيم عيد تنهار على الهواء.. وبسمة وهبة تواسيها (فيديو)
الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:22 ص
داليا الحسين
أهدت الإعلامية بسمة وهبه، صورة الشهيد إبراهيم عيد، شهيد سيناء لوالديه، وكتبت عليها: "بكل الحب من شعب مصر".
ووجهت "وهبة"، كلمة لوالدة الشهيد، خلال تقديمها برنامج"هنا القاهرة"، عبر فضائية"القاهرة والناس"، قائلة: "زي ابني.. في الجنة يا أم إبراهيم"، مما جعل والدة الشهيد تنهمر دموعها على الهواء وتقبل صورة الشهيد وتقول: "حلم جميل وراح".
ووجهت "وهبة"، كلمة لوالدة الشهيد، خلال تقديمها برنامج"هنا القاهرة"، عبر فضائية"القاهرة والناس"، قائلة: "زي ابني.. في الجنة يا أم إبراهيم"، مما جعل والدة الشهيد تنهمر دموعها على الهواء وتقبل صورة الشهيد وتقول: "حلم جميل وراح".