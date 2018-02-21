"سلامة الغذاء" تكشف حقيقة إيقاف 7 مصانع وجبات مدرسية

نفى الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، صحة كل ما تداول حول إيقاف 7 مصانع متخصصة فى توريد الوجبات الغذائية للمدارس، مؤكدًا أن كل ما نشر عار تمامًا من الصحة.



وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، أنه تم التأكد من إدارة 400 مدرسة على مستوى الجمهورية، على إمكانية توفير أماكن آمنة تساعد فى حفظ الوجبات الغذائية الخاصة بالتلاميذ على فترات طويلة.



وأوضح منصور، أنه بعد الفحص الدقيق من الهيئة، تم الموافقة على مصانع محددة لتوريد الوجبات المدرسية.

