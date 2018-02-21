نائبة: عقوبات رادعة لأصحاب العمل الممتنعين عن توظيف ذوي الإعاقة في القانون الجديد

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة طال انتظاره بشكل كبير خلال السنوات السابقة، لافتة إلى أن هذا القانون شامل ويتطرق إلى كل احتياجات ذوي الإعاقة سواء في الرعاية الصحية أو التأمين أو توفير معاشات.



وتابعت "هجرس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا"، أن القانون نص على وجود تأمين صحي يغطي ذوي الإعاقة بشكل فوري، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العادي في محاولة لإلغاء الأمية المنتشرة بين الأطفال ذوي الإعاقة.



وأشارت إلى أن هذا القانون نص على تطبيق نسبة 5% لعمل ذوي الإعاقة عند وصول نسبة العاملين لـ20 فردًا بدلًا من 50 خلال الفترة السابقة، وهناك عقوبات رادعة لأصحاب العمل الذين يمتنعون عن تنفيذ هذا القانون.

