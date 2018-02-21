أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 20/2/2018: مفاجأة حول رسالة للكونجرس ضد السيسي ورسالة نارية من مصر لـ"نتنياهو"
الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:17 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - ندى محمد - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
شاهد.. تأمين القوات البحرية لـ حقل ظهر تزامنًا مع "سيناء 2018"
أكدت وزارة الدفاع، أن القوات البحرية تؤمن حقل ظهر تزامنًا مع عملية "سيناء 2018" الشاملة.
"الخياط" تكشف المتورطين في "إيميل الكونجرس" لـ سحب شرعية السيسي (فيديو)
عرضت الإعلامية أماني الخياط، وثيقة عبارة عن ايميل يطالب الكونجرس الأمريكي بالعمل على سحب شرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أسماء المتورطين في الإيميل، وهم، حسام التيم الناطق الرسمي باسم "وطن للجميع" وتامر عمار منسق الأفلام الوثائقية بـ "حركة غربة" وسامية هاريس مؤسس "الديمقراطية في مصر"، والإخواني صفي الدين حامد رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، ومصطفى الدسوقي عضو حركة "غربة"، وجاهيت أوكتاي رئيس الائتلاف النسائي لحقوق الإنسان، والإخوانية مايسة عبد اللطيف، رئيس الائتلاف النسائي لحقوق الإنسان، وسارة فلوندورز المدير المساعد لمركز العمل الدولي.
"البترول": استيراد الغاز من إسرائيل يساهم في تشغيل مصانع الإسالة في مصر
قال المهندس حمدي عبد العزيز، خبير بترولي، إن الدولة ستتحصل على رسوم من تلك الشركات مقابل استخدام خطوط الغاز من مصر لإسرائيل، كما أن استيراد الغاز الخام من إسرائيل يساهم في تشغيل مصانع الإسالة في مصر.
شقيق مُعدة "صبايا الخير": "كانت تتلقى تعليمات مباشرة من ريهام سعيد" (فيديو)
قال أحمد عيسى، شقيق غرام معدة برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، إن شقيقته تعمل بالبرنامج منذ 6 أشهر، وتتلقى تعليمات من الإعلامية ريهام سعيد، وتتحرك بناءًا على توجيهاتها، مستنكرًا حديث محامي ريهام سعيد، عن أن شقيقته تعمل بالقطعة، معقبًا: "إحنا هنحاول نطلع طرف ونلبس طرف تاني".
بعد حديثه عن تصدير الغاز لمصر.. متحدث "البترول" يصف "نتنياهو" بلفظ خارج
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الاتفاق الذي حدث كان بين شركات قطاع خاصة مصرية إسرائيلية والحكومة المصرية والإسرائيلية ليس لها علاقة بهذا الأمر، معقبًا: "نتنياهو عايز... علينا، بحديثه أن الاتفاق حدث بين الحكومة المصرية والإسرائيلية، لأنه متهم في قضايا فساد".
"التعليم" تطمئن طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء: "لا داعي للقلق.. بس ذاكرو"
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه من الممكن تنظيم قوافل تعليمية لطلبة الثانوية العامة في سيناء بعد انتهاء العملية العسكرية، معقبًا: "لا داعي للقلق، بس ذاكرو".
عمرو أديب: "مش سعيد باللي بتعمله روسيا معانا"
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه معجب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه استطاع أن يستعيد روسيا مرة أخرى، ورغم تربيته على حب روسيا، إلا أنه "مش سعيد باللي بتعمله روسيا معانا".
محامي فريق "صبايا الخير": مفاجآت كثيرة في قضية ريهام سعيد سيُعلن عنها قريبًا
أكد عصام عجاج، محامي أكرم النحاس، ضمن فريق إعداد برنامج "صبايا الخير"، أن "هناك مفاجأت كثيرة في قضية ريهام سعيد سيُعلن عنها قريبًا".
شاهد.. تأمين القوات البحرية لـ حقل ظهر تزامنًا مع "سيناء 2018"
أكدت وزارة الدفاع، أن القوات البحرية تؤمن حقل ظهر تزامنًا مع عملية "سيناء 2018" الشاملة.
"الخياط" تكشف المتورطين في "إيميل الكونجرس" لـ سحب شرعية السيسي (فيديو)
عرضت الإعلامية أماني الخياط، وثيقة عبارة عن ايميل يطالب الكونجرس الأمريكي بالعمل على سحب شرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أسماء المتورطين في الإيميل، وهم، حسام التيم الناطق الرسمي باسم "وطن للجميع" وتامر عمار منسق الأفلام الوثائقية بـ "حركة غربة" وسامية هاريس مؤسس "الديمقراطية في مصر"، والإخواني صفي الدين حامد رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، ومصطفى الدسوقي عضو حركة "غربة"، وجاهيت أوكتاي رئيس الائتلاف النسائي لحقوق الإنسان، والإخوانية مايسة عبد اللطيف، رئيس الائتلاف النسائي لحقوق الإنسان، وسارة فلوندورز المدير المساعد لمركز العمل الدولي.
"البترول": استيراد الغاز من إسرائيل يساهم في تشغيل مصانع الإسالة في مصر
قال المهندس حمدي عبد العزيز، خبير بترولي، إن الدولة ستتحصل على رسوم من تلك الشركات مقابل استخدام خطوط الغاز من مصر لإسرائيل، كما أن استيراد الغاز الخام من إسرائيل يساهم في تشغيل مصانع الإسالة في مصر.
شقيق مُعدة "صبايا الخير": "كانت تتلقى تعليمات مباشرة من ريهام سعيد" (فيديو)
قال أحمد عيسى، شقيق غرام معدة برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، إن شقيقته تعمل بالبرنامج منذ 6 أشهر، وتتلقى تعليمات من الإعلامية ريهام سعيد، وتتحرك بناءًا على توجيهاتها، مستنكرًا حديث محامي ريهام سعيد، عن أن شقيقته تعمل بالقطعة، معقبًا: "إحنا هنحاول نطلع طرف ونلبس طرف تاني".
بعد حديثه عن تصدير الغاز لمصر.. متحدث "البترول" يصف "نتنياهو" بلفظ خارج
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الاتفاق الذي حدث كان بين شركات قطاع خاصة مصرية إسرائيلية والحكومة المصرية والإسرائيلية ليس لها علاقة بهذا الأمر، معقبًا: "نتنياهو عايز... علينا، بحديثه أن الاتفاق حدث بين الحكومة المصرية والإسرائيلية، لأنه متهم في قضايا فساد".
"التعليم" تطمئن طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء: "لا داعي للقلق.. بس ذاكرو"
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه من الممكن تنظيم قوافل تعليمية لطلبة الثانوية العامة في سيناء بعد انتهاء العملية العسكرية، معقبًا: "لا داعي للقلق، بس ذاكرو".
عمرو أديب: "مش سعيد باللي بتعمله روسيا معانا"
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه معجب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه استطاع أن يستعيد روسيا مرة أخرى، ورغم تربيته على حب روسيا، إلا أنه "مش سعيد باللي بتعمله روسيا معانا".
محامي فريق "صبايا الخير": مفاجآت كثيرة في قضية ريهام سعيد سيُعلن عنها قريبًا
أكد عصام عجاج، محامي أكرم النحاس، ضمن فريق إعداد برنامج "صبايا الخير"، أن "هناك مفاجأت كثيرة في قضية ريهام سعيد سيُعلن عنها قريبًا".
خبير اقتصادي يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع (فيديو)
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل، إن أسعار السلع ستنخفض في ظل السياسات الجديدة للبنك المركزي بعد خفض سعر الفائدة التي يحصل عليها المواطنين والمدخرين.
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل، إن أسعار السلع ستنخفض في ظل السياسات الجديدة للبنك المركزي بعد خفض سعر الفائدة التي يحصل عليها المواطنين والمدخرين.
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