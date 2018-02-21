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سيمنس: سندرب 5 آلاف شباب خلال منظومة التدريب المهني الألماني

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:42 ص
سيمنس: سندرب 5 آلاف شباب خلال منظومة التدريب المهني الألماني
جو كايسر
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أمنية فوزي
 
قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية، إن التكنولوجيا والكفاءة وخبرة 170 عاما لدى سيمنز لا تريد أن تحتفظ بها سرًا فيجب تطبيقها للصالح العام للعملاء والشركاء.

وأضاف في حواره مع برنامج "مساء dmc"، أن "سيمنز تعمل مع مجتمعات وهذا هدف الشركة فذلك يساعد على خلق عالم أفضل، من حيث توليد الطاقة وإدارتها وبناء التكنولوجيات والتنقل والأنظمة الصناعية وبالطبع الرعاية الصحية، والرعاية الصحية لـ100 مليون نسمة موضوع مهم جدًا".

وتابع كايسر أن "الشركة بها 386 ألف عامل وتساعد في هزيمة السرطان لذا فإن هدف الشركة هائل، وتريد أن تفعل ذلك أيضًا في مصر، فـ100 مليون نسمة يريدون أن يتعلموا شيئًا".

وكشف كايسر عن قيام الشركة بتدريب 5 آلاف من الشباب من خلال منظومة التدريب المهني الألماني المعروفة للغاية، فنحن نُعدها الآن لتدريب 5 آلاف، وسأوقع لاحقا اتفاقية منحة برمجيات بـ120 مليون دولار للجامعات.
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