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عضو بـ"المحامين": مقدمو طلب الإشراف على انتخابات الرئاسة ليسوا "إخوانا"

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:07 ص
عضو بـالمحامين: مقدمو طلب الإشراف على انتخابات الرئاسة ليسوا إخوانا
عبدالجواد أحمد
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داليا الحسين
 
قال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، إن طلب الإشراف على الانتخابات الرئاسية قدم باسم النقابة وليس باسم مجموعة المحامين الذين تقدموا به.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن المحامين الذين تقدموا بطلب الإشراف على الانتخابات الرئاسية ليسوا إخوان أو مفصلين، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لها تاريخ طويل في المشهد السياسي منذ 2005.

وأكد أنه لا يوجد خلافات بنقابة المحامين بسبب مراقبة الانتخابات، مضيفا: "الخلافات في دائرة مقرر لجنة الحريات فقط ولا تأثير على سمعة النقابة".
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