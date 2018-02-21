ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الصحة محذرا: "أي مستشفى لا تطبق قرار الطوارئ هتتقفل في التو واللحظة"

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:06 ص
وزير الصحة محذرا: أي مستشفى لا تطبق قرار الطوارئ هتتقفل في التو واللحظة
الدكتور أحمد عماد الدين
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن قرار استقبال المواطنين في المستشفيات للحالات الطارئة ساري ويعمل منذ 2014.

وأضاف "عماد الدين"، في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن الوزارة تطبق هذا القرار بطريقة تجعل المستشفيات "تزعل"، لافتا إلى أنه تم غلق مستشفيين الأيام الماضية.

وتابع وزير الصحة: "أي مستشفى لا تطبق قرار الطوارئ ويصل لنا معلومة بذلك، هتتقفل في التو واللحظة".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سيريزو أوساكا - اليابان
-
x
12:00
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيجيو يونايتد - كوريا الجنوبية
شنجهاي شنهوا - الصين
-
x
14:00
-
سيدني إف سي - أستراليا
دوري أبطال أوروبا
إشبيلية - أسبانيا
-
x
21:45
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:45
-
روما - إيطاليا
دوري أبطال أفريقيا
بومبلوموس - الموريشيس
-
x
14:00
-
بيدفيست ويتس - جنوب أفريقيا
بينفيكا بيساو - غينيا بيساو
-
x
16:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
مونانا - الجابون
-
x
16:30
-
رايل كلوب دو كاديوغو - بوركينا فاسو
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:00
-
الوئام - موريتانيا
مصر المقاصة - مصر
-
x
19:00
-
جينيراسيون فوت - السنغال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليجانيس
-
x
19:45
-
ريال مدريد
الدوري السعودي للمحترفين
القادسية
-
x
19:20
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/21/2018 4:50:26 AM