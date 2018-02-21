وزير الصحة محذرا: "أي مستشفى لا تطبق قرار الطوارئ هتتقفل في التو واللحظة"



وأضاف "عماد الدين"، في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن الوزارة تطبق هذا القرار بطريقة تجعل المستشفيات "تزعل"، لافتا إلى أنه تم غلق مستشفيين الأيام الماضية.



وتابع وزير الصحة: "أي مستشفى لا تطبق قرار الطوارئ ويصل لنا معلومة بذلك، هتتقفل في التو واللحظة".

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن قرار استقبال المواطنين في المستشفيات للحالات الطارئة ساري ويعمل منذ 2014.