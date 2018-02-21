ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. "العربية للتنمية الإدارية" تناقش الفساد في الإدارة

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:53 ص
اليوم.. العربية للتنمية الإدارية تناقش الفساد في الإدارة
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
طباعة
 
دعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربى الخامس "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد فى أعمال الإدارة العامة" اليوم الأربعاء والذى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة تكريت فى افتتاح أعمال الملتقى.

يقام المؤتمر فى مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمصر الجديدة، والذى يهدف إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد فى تقديم الدعم اللازم لإدماج الاسس والقواعد الدولية فى اعمال مكافحة الفساد والممارسات الادارية للإدارة العامة، وفى مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن اشكال التعاون القضائى الدولى.

وتشمل محاور الملتقى، هيكل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - الترتيبات المؤسسية لهيئات مكافحة الفساد - نماذج ميدانية لهيئات مكافحة الفساد والتدابير الوقائية لمكافحة الفساد - التجريم وإنفاذ القانون. - نماذج عملية وتطبيقات واسترداد موجودات الفساد - أشكال التعاون الدولى لاسترداد الأموال. - تدابير استرداد المتحصلات وأشكال التعاون القضائى الدولى.

ويحضر المؤتمر الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عادل فوزى شهاب رئيس جامعة تكريت من جمهورية العراق والدكتورة غادة موسى مدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والعميد أحمد أنور ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية بمصر والدكتور صباح مصباح محمود عميد كلية الحقوق جامعة تكريت والدكتور جميل رمضان عفيفى دكتوراه فى القانون – كلية الحقوق-جامعة المنصورة- مصر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سيريزو أوساكا - اليابان
-
x
12:00
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيجيو يونايتد - كوريا الجنوبية
شنجهاي شنهوا - الصين
-
x
14:00
-
سيدني إف سي - أستراليا
دوري أبطال أوروبا
إشبيلية - أسبانيا
-
x
21:45
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:45
-
روما - إيطاليا
دوري أبطال أفريقيا
بومبلوموس - الموريشيس
-
x
14:00
-
بيدفيست ويتس - جنوب أفريقيا
بينفيكا بيساو - غينيا بيساو
-
x
16:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
مونانا - الجابون
-
x
16:30
-
رايل كلوب دو كاديوغو - بوركينا فاسو
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:00
-
الوئام - موريتانيا
مصر المقاصة - مصر
-
x
19:00
-
جينيراسيون فوت - السنغال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليجانيس
-
x
19:45
-
ريال مدريد
الدوري السعودي للمحترفين
القادسية
-
x
19:20
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/21/2018 4:50:26 AM