66.4 مليون جنيه مشتريات الأجانب في البورصة اليوم
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:25 م
نيفين سمير
استحوذ المستثمرون الأجانب على 25% من إجمالي تداولات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغت مشترياتهم نحو 66.4 مليون جنيه.
بينما استحوذ المستثمرون "المصريين" علي 61.6% من إجمالي التداولات وبلغت مبيعاتهم 146.2 مليون جنيه.
واستحوذ المستثمرون "العرب" علي 13.2% من إجمالي التداولات وبلغت مشترياتهم نحو 79.8 مليون جنيه.
وربحت البورصة اليوم نحو 2.7 مليار جنيع لتغلق عند 879.1 مليار جنيه.
بينما استحوذ المستثمرون "المصريين" علي 61.6% من إجمالي التداولات وبلغت مبيعاتهم 146.2 مليون جنيه.
واستحوذ المستثمرون "العرب" علي 13.2% من إجمالي التداولات وبلغت مشترياتهم نحو 79.8 مليون جنيه.
وربحت البورصة اليوم نحو 2.7 مليار جنيع لتغلق عند 879.1 مليار جنيه.