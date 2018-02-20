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66.4 مليون جنيه مشتريات الأجانب في البورصة اليوم

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:25 م
66.4 مليون جنيه مشتريات الأجانب في البورصة اليوم
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نيفين سمير
 
استحوذ المستثمرون الأجانب على 25% من إجمالي تداولات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغت مشترياتهم نحو 66.4 مليون جنيه.

بينما استحوذ المستثمرون "المصريين" علي 61.6% من إجمالي التداولات وبلغت مبيعاتهم 146.2  مليون  جنيه.


واستحوذ المستثمرون "العرب" علي 13.2% من إجمالي التداولات وبلغت مشترياتهم  نحو 79.8 مليون  جنيه.

وربحت البورصة اليوم نحو 2.7  مليار جنيع لتغلق عند 879.1 مليار جنيه.

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