66.4 مليون جنيه مشتريات الأجانب في البورصة اليوم

استحوذ المستثمرون الأجانب على 25% من إجمالي تداولات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغت مشترياتهم نحو 66.4 مليون جنيه.



بينما استحوذ المستثمرون "المصريين" علي 61.6% من إجمالي التداولات وبلغت مبيعاتهم 146.2 مليون جنيه.





واستحوذ المستثمرون "العرب" علي 13.2% من إجمالي التداولات وبلغت مشترياتهم نحو 79.8 مليون جنيه.



وربحت البورصة اليوم نحو 2.7 مليار جنيع لتغلق عند 879.1 مليار جنيه.



