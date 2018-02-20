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يهود بولندا يشكون ارتفاع معاداة السامية وعدم الإحساس بالأمان

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:28 م
يهود بولندا يشكون ارتفاع معاداة السامية وعدم الإحساس بالأمان
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أعربت الجالية اليهودية فى بولندا، عن مخاوفها من عدم الإحساس بالأمان فى البلاد، وشكوا فى بيان مفتوح، معاداة السامية المتزايدة، فى خطاب مفتوح.  


ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم أصدرت المنظمات اليهودية بياناً، تعرب فيها عن غضبها من موجة التعصب المتزايدة وكراهية الأجانب ومعاداة السامية فى البلاد، وأشاروا إلى أنّ خطاب الكراهية انتقل من حدود الإنترنت إلى المحال العام.


وتأتى تلك التحذيرات بالتى نُشرت على الموقع الإلكترونى لاتحاد الجاليات اليهودية فى بولندا، بعد أسبوعين من توقيع الرئيس البولندى على مشروع القانون، الذى يفرض عقوبة السجن لمن يتهم بولندا بالتواطؤ فى المحرقة النازية لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

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