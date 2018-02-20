شريف حمدي: "U TURN" وجبة دسمة بين الكوميديا والتراجيديا

يستمر العرض المسرحي الناجح جماهيريا ونقديا "U TURN" في تقديم عروضه يوميا بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة وبحضور النقاد والمهتمين حيث حظي العرض في ليلته امس بحضور كبير إضافة للفنان شريف حمدي الذي اشاد بالعرض ومبدعيه.









وقال حمدي أنه استمتع جدا بالأداء التمثيلي للفنان المخضرم شريف خير الله ومجموعة الممثلين الموهوبين بقيادة المخرج السعيد منسي، مضيرا إلى ان العرض وجبة مسرحية دسمة ومتنوعة بين الكوميديا والتراجيديا والرقص والغناء بالعرض، العرض يليق بفرق مسرح الدولة وبه افكار ورؤى جديدة مقدمة بشكل جاذب وممتع للجمهور

تدور أحداث العرض حول فكرة الإنسانية التى تخلينا عنها ، و لعنة الدم التى تطارد الإنسان منذ الخطيئة الأولى عندما قتل قابيل أخيه هابيل.









" يوتيرن U TURN " انتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، مسرح الطليعة لمديره الفنان شادي سرور، عن نص "نجونا بأعجوبة" لثورنتون وايلدر،تدور ترجمة مختار الوكيل، دراماتورج وأشعار سامح عثمان، ديكور وملابس محمود الغريب، أداء حركي عمرو باتريك ، تأليف موسيقي صادق ربيع، مكياج اسلام عباس ، غناء أماني رافت .. مهاب فهمي، بطوله شريف خيرالله، هايدي عبد الخالق ، ريهام أبو بكر، مشيل ميلاد، سوزان مدحت، إسلام علي، هشام فهمي، ريتا هاني، نرمين نبيل، إبراهيم بوشا، إخراج السعيد منسي.









شريف حمدي ممثل تليفزيوني وسينمائي شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية من بينها "رامي الاعتصامي"، "الظاهر بيبرس"، "العمة نور".