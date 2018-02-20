ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شريف حمدي: "U TURN" وجبة دسمة بين الكوميديا والتراجيديا

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:24 م
شريف حمدي: U TURN وجبة دسمة بين الكوميديا والتراجيديا
طباعة
شيماء عطية
 
يستمر العرض المسرحي الناجح جماهيريا ونقديا "U TURN" في تقديم عروضه يوميا بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة وبحضور النقاد والمهتمين حيث حظي العرض في ليلته امس بحضور كبير إضافة للفنان شريف حمدي الذي اشاد بالعرض ومبدعيه. 


وقال حمدي أنه استمتع جدا بالأداء التمثيلي للفنان المخضرم شريف خير الله ومجموعة الممثلين الموهوبين بقيادة المخرج السعيد منسي، مضيرا إلى ان العرض وجبة مسرحية دسمة ومتنوعة بين الكوميديا والتراجيديا والرقص والغناء بالعرض، العرض يليق بفرق مسرح الدولة وبه افكار ورؤى جديدة مقدمة بشكل جاذب وممتع للجمهور
تدور أحداث العرض حول فكرة الإنسانية التى تخلينا عنها ، و لعنة الدم التى تطارد الإنسان منذ الخطيئة الأولى عندما قتل قابيل أخيه هابيل.


" يوتيرن U TURN " انتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، مسرح الطليعة لمديره الفنان شادي سرور، عن نص "نجونا بأعجوبة" لثورنتون وايلدر،تدور ترجمة مختار الوكيل، دراماتورج وأشعار سامح عثمان، ديكور وملابس محمود الغريب، أداء حركي عمرو باتريك ، تأليف موسيقي صادق ربيع، مكياج اسلام عباس ، غناء أماني رافت .. مهاب فهمي، بطوله شريف خيرالله، هايدي عبد الخالق ، ريهام أبو بكر، مشيل ميلاد، سوزان مدحت، إسلام علي، هشام فهمي، ريتا هاني، نرمين نبيل، إبراهيم بوشا، إخراج السعيد منسي.


شريف حمدي ممثل تليفزيوني وسينمائي شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية من بينها "رامي الاعتصامي"، "الظاهر بيبرس"، "العمة نور".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
0
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
الأسيوطي سبورت
الداخلية
-
x
17:00
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
1
كاواساكي فرونتال - اليابان
كاشيوا ريسول - اليابان
1
x
12:30
1
تيانجين - الصين
كيتشي - هونج كونج
0
x
14:00
4
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
شنجهاي - الصين
1
x
14:00
0
ميلبورن فيكتوري - أستراليا
ناساف كارشي - أوزبكستان
-
x
15:00
-
الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
-
x
17:10
-
الريان - قطر
السد - قطر
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:45
-
بشكتاش - تركيا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:45
-
برشلونة - أسبانيا
دوري أبطال أفريقيا
أولمبيك ريال - جمهورية أفريقيا الوسطى
-
x
16:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
19:30
-
ليبيريا شيب - ليبيريا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
جرين بافلوز
-
x
15:00
-
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/20/2018 4:30:16 PM