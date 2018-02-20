وصفة مناسبة للأطفال.. طريقة عمل أرز بالخضار

المقادير

كوب (200 جم) أرز بسمتي مغسول جيدًا

2 كوب (480 مل) ماء

¾ كوب (150 جم) بازلاء وجزر مقطع مكعبات صغيرة (مجمد أو مسلوق)

¼ كوب (50 جم) لحم مقدد أو عصاج لحم مفروم

2 ملعقة كبيرة (30 مل) صويا صوص

2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت

ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير

في وعاءين متوسطي الحجم، قسمي الأرز والماء والزيت والصويا صوص واللحم بالتساوي في كل من الوعاءين حتى ينضج الخليط جيدًا.

أضيفي الملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا، ثم غطيهما بطبقين صغيرين، وضعيهما في الميكروويف لمدة 6 – 8 دقائق.

أخرجي الأرز، وقلبيه جيدًا، ثم وزعي الخضار، وقلبي جيدًا.

ضعي الأرز في الميكروويف لمدة دقيقة، ثم أخرجيه، وزينيه بالبصل الأخضر، ثم قدميه ساخنًا.