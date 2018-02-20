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سحر الدماطي: تمويل المشروعات متناهية الصغر له منظومة مختلفة عن المشروعات الأخرى

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:15 م
سحر الدماطي: تمويل المشروعات متناهية الصغر له منظومة مختلفة عن المشروعات الأخرى
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أحمد الشيخ - محمد عصام
 
أكدت سحر الدماطي نائب رئيس بنك مصر أن البنوك بدأت في التغلب على معوقات تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه المتمثلة في أسعار الفائده المرتفعة بعد مبادرة البنك المركزي التي طرحها مؤخرا بقيمة 200 مليار جنيه؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائده لا يتعدى 5%.

وأضافت" دماطي" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر قمة أسواق المال، أن البنوك التجارية ملتزمة بتعليمات البنك المركزى برفع نسبة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي محفظة قروض البنك، مشيرة إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد على تعزيز مفهوم شمول المالي وضم الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الدولة بعدما أصبح يمثل 40% إلى 60% من إجمالي اقتصاد الدولة.

وعن توفير البنوك تمويلات للمشروعات متناهية الصغر، أكدت "الدماطي "علي ان تمويل تلك المشروعات لها منظومة مختلفه عن باقي المشروعات لأن تكلفتها عالية و تعتمد علي جهات الغير مضره للربح، مشيره الي ان وزارة التضامن الاجتماعي طلبت من البنوك التجاريه توفير 30 مليار جنيه لتغطية المشروعات متناهيه الصغر حيث سيساهم هذا في تراجع معدلات الفقر.

وتابعت "الدماطي" أن عصر القادم هو عصر الموبيل بانكينك الذي تسعي الدولة إلى تبنيه خلال سنوات المقبلة.


المزيد عن: مؤتمر سوق المال سوق المال سحر نصر سحر الدماطى الاقتصاد المصري اخبار مصر اليوم
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