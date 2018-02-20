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بعد مرور 15 دقيقة.. المصري يتعادل 1-1 مع جرين بافالوز

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:12 م
بعد مرور 15 دقيقة.. المصري يتعادل 1-1 مع جرين بافالوز
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الفجر الرياضي
 
استقبل فريق المصري البورسعيدي الهدف الأول من نظيره جرين بافالوز ضمن إياب دور الـ64 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.


وسجل مايك كاتيبا الهدف الأول لفريق جرين بافالوز عن طريق ضربة رأسية من ركلة ركنية فشل أحمد مسعود حارس المصري في التعامل معها بعد خروجه من مرماه في الدقيقة الثانية عشر.


وبعد ثلاث دقائق فقط تمكن أحمد جمعة مهاجم المصري من تسجيل هدف التعادل بعد انفراد كامل بحارس مرمي جرين بافالوز ليضع الكرة بسهولة في الشباك.
المزيد عن: جرين بافالوز المصري البورسعيدي المصري الكونفيدرالية
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