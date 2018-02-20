بعد مرور 15 دقيقة.. المصري يتعادل 1-1 مع جرين بافالوز







وسجل مايك كاتيبا الهدف الأول لفريق جرين بافالوز عن طريق ضربة رأسية من ركلة ركنية فشل أحمد مسعود حارس المصري في التعامل معها بعد خروجه من مرماه في الدقيقة الثانية عشر.









وبعد ثلاث دقائق فقط تمكن أحمد جمعة مهاجم المصري من تسجيل هدف التعادل بعد انفراد كامل بحارس مرمي جرين بافالوز ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

استقبل فريق المصري البورسعيدي الهدف الأول من نظيره جرين بافالوز ضمن إياب دور الـ64 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.