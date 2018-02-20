ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ دمياط: نعد المواطنين بتوفير مناخ آمن أثناء الانتخابات الرئاسة

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:18 م
محافظ دمياط: نعد المواطنين بتوفير مناخ آمن أثناء الانتخابات الرئاسة
إسماعيل عبدالحميد
طباعة
ندى محمد
 
أكد إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، أننا نواجه مخططات أنفق عليها مليارات الدولارات من أجل هدم الدولة، موضحا أنه لا أحد ينكر أننا في حرب حقيقية سواء في الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن واجبه هو حث الناس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووعد عبدالحميد في تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، شعب دمياط بتوفير مناخ انتخابي أمن ومستقر دون تدخل في الانتخابات، متابعًا أن المحافظة ستوفر وسائل انتقال للجان الانتخابية بالاتفاق مع كل الجهات المعنية، وهناك تسهيلات كبيرة من للناخبين.
المزيد عن: مصر حرب حقيقية انتخابات رئاسية إسماعيل عبدالحميد أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
0
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
الأسيوطي سبورت
الداخلية
-
x
17:00
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
1
كاواساكي فرونتال - اليابان
كاشيوا ريسول - اليابان
1
x
12:30
1
تيانجين - الصين
كيتشي - هونج كونج
0
x
14:00
4
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
شنجهاي - الصين
1
x
14:00
0
ميلبورن فيكتوري - أستراليا
ناساف كارشي - أوزبكستان
-
x
15:00
-
الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
-
x
17:10
-
الريان - قطر
السد - قطر
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:45
-
بشكتاش - تركيا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:45
-
برشلونة - أسبانيا
دوري أبطال أفريقيا
أولمبيك ريال - جمهورية أفريقيا الوسطى
-
x
16:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
19:30
-
ليبيريا شيب - ليبيريا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
جرين بافلوز
-
x
15:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/20/2018 4:30:16 PM