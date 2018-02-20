محافظ دمياط: نعد المواطنين بتوفير مناخ آمن أثناء الانتخابات الرئاسة



ووعد عبدالحميد في تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، شعب دمياط بتوفير مناخ انتخابي أمن ومستقر دون تدخل في الانتخابات، متابعًا أن المحافظة ستوفر وسائل انتقال للجان الانتخابية بالاتفاق مع كل الجهات المعنية، وهناك تسهيلات كبيرة من للناخبين.



أكد إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، أننا نواجه مخططات أنفق عليها مليارات الدولارات من أجل هدم الدولة، موضحا أنه لا أحد ينكر أننا في حرب حقيقية سواء في الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن واجبه هو حث الناس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.