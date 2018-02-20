كاظم الساهر وراغب علامة يجتمعان للتشاور في أمر هام.. فما هو؟ (صور)

نشر السوبر ستار راغب علامة، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان كاظم الساهر، قبل انطلاق رحلة "ستارز أون ذا بورد".





وأثار راغب علامة، حيرة متابعيه بعد أن أكد لجمهوره أنهما تحدثا في أمر هام، دون أن يكشف تفاصيل عنه، مما أدي إلى تكهن الجمهور بأنه سيكون هناك عملا فنيا يجمع بينهما.



