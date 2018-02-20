كاظم الساهر وراغب علامة يجتمعان للتشاور في أمر هام.. فما هو؟ (صور)
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:12 م
شيماء الشاهيني
نشر السوبر ستار راغب علامة، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان كاظم الساهر، قبل انطلاق رحلة "ستارز أون ذا بورد".
وأثار راغب علامة، حيرة متابعيه بعد أن أكد لجمهوره أنهما تحدثا في أمر هام، دون أن يكشف تفاصيل عنه، مما أدي إلى تكهن الجمهور بأنه سيكون هناك عملا فنيا يجمع بينهما.
قبل مغادرة باخرة النجوم #ستارز_أون_بورد ... #قهوة صباحية تجمع ما بين #السوبرستار #راغب_علامة و#القيصر #كاظم_الساهر و مدير التنفيذي #خضر_علامة. فما الحديث الصباحي الذي دار بينهما يا ترى؟ شاركونا تكهنّاتكم؟ Miami #Starsonboard #Cruise #Gathering #Coffee #Mornings #Talks #Entertainment #Music #Production #Stay #Tuned