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الكوسة المحشوة بالسبانخ والفول الأسود.. أسهل طريقة لتحضيرها

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:13 م
الكوسة المحشوة بالسبانخ والفول الأسود.. أسهل طريقة لتحضيرها
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طريقة العمل
4 كوسات
3 ملاعق زيت الزيتون
سوسيس
بصل أخضر مقطع قطعًا صغيرة
كوب جبن بالفلفل الحار مجروش
ملح وفلف
2 فص ثوم مهروس
علبة فول أسود مغسول
2 ملعقة عصير ليمون
ملعقة صغيرة كزبرة طازجة

الطريقة:
سخني صينية الخبز في الفرن على 200 درجة. واقسمي الكوسة نصفين بالطول واستخدمي ملعقة صغيرة في إزالة حشو الكوسة. ثم ادهني النصفين بزيت الزيتون.
وفي أثناء ذلك، ضعي ملعقتين صغيرتين زيت زيتون ثم أضيفي السوسيس إلى أن يختفي لونه الوردي وسوف يستغرق ذلك من 3 إلى 4 دقائق، ثم انقليه إلى وعاء آخر وضعي عليه البصل الأخضر والجبن.
ضعي على الكوسة بعض الملح والفلف ثم وزعي السوسيس على كل نصف من أنصاف الكوسة، واتركيها في الفرن إلى أن تطرى أي من 8 إلى 10 دقائق.
وفي أثناء ذلك، ضعي الكوسة بالحشو في مقلاة. وأضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة واحدة. وأضيفي الفول إلى أن ينضج لمدة دقيقتين.
قم ارفعي الكوسة من على النار ورشيها بعصير الليمون والكزبرة.
المزيد عن: مكونات الكوسة بالفرن الكوسة المحشوة الفول الاسود
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