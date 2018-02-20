ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جازان تشهد القصاص من يمني قتل سعودياً

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:12 م
جازان تشهد القصاص من يمني قتل سعودياً
طباعة
وكالات
 
نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في جان يمني بمنطقة جازان كان قد أقدم على قتل مواطن سعودي الجنسية، وذلك بخنقه حتى الموت.

تفصيلا أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة جازان , وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)الآية.

أقدم / محمد صالح محمد الحارثي - يمني الجنسية - على قتل / سلمان بن محمد بن أحمد المالكي - سعودي الجنسية -، وذلك بخنقه حتى الموت.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد صالح محمد الحارثي - يمني الجنسية - اليوم الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 1439هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
0
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
الأسيوطي سبورت
الداخلية
-
x
17:00
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
1
كاواساكي فرونتال - اليابان
كاشيوا ريسول - اليابان
1
x
12:30
1
تيانجين - الصين
كيتشي - هونج كونج
0
x
14:00
4
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
شنجهاي - الصين
1
x
14:00
0
ميلبورن فيكتوري - أستراليا
ناساف كارشي - أوزبكستان
-
x
15:00
-
الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
-
x
17:10
-
الريان - قطر
السد - قطر
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:45
-
بشكتاش - تركيا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:45
-
برشلونة - أسبانيا
دوري أبطال أفريقيا
أولمبيك ريال - جمهورية أفريقيا الوسطى
-
x
16:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
19:30
-
ليبيريا شيب - ليبيريا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
جرين بافلوز
-
x
15:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/20/2018 4:30:16 PM