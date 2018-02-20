ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حملة أمنية بكافة ولايات الجمهورية

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:14 م
حملة أمنية بكافة ولايات الجمهورية
طباعة
مروى الجلاصي
 
قامت يوم أمس الإثنين 19 فيفري 2018، الوحدات الأمنية بمرجع نظر الإدارة العامة للأمن الوطني بحملات أمنية بكامل تراب الجمهوريّة.

وقد أسفر مجموع هذه الحملات عن أهمّ النتائج التالية:

إيقاف 570 شخصا مفتشا عنهم.

حجز 17 سيارة مفتّشا عنها.

حجز 247 دراجة نارية.

تحرير 515 محضرا عدليا.

تحرير 243 محضرا جبائيّا.

تحرير 676 مخالفة.
المزيد عن: كافة ولايات الجمهورية حملة أمنية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
0
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
الأسيوطي سبورت
الداخلية
-
x
17:00
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
1
كاواساكي فرونتال - اليابان
كاشيوا ريسول - اليابان
1
x
12:30
1
تيانجين - الصين
كيتشي - هونج كونج
0
x
14:00
4
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
شنجهاي - الصين
1
x
14:00
0
ميلبورن فيكتوري - أستراليا
ناساف كارشي - أوزبكستان
-
x
15:00
-
الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
-
x
17:10
-
الريان - قطر
السد - قطر
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:45
-
بشكتاش - تركيا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:45
-
برشلونة - أسبانيا
دوري أبطال أفريقيا
أولمبيك ريال - جمهورية أفريقيا الوسطى
-
x
16:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
19:30
-
ليبيريا شيب - ليبيريا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
جرين بافلوز
-
x
15:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/20/2018 4:30:16 PM