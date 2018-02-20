حملة أمنية بكافة ولايات الجمهورية

قامت يوم أمس الإثنين 19 فيفري 2018، الوحدات الأمنية بمرجع نظر الإدارة العامة للأمن الوطني بحملات أمنية بكامل تراب الجمهوريّة.



وقد أسفر مجموع هذه الحملات عن أهمّ النتائج التالية:



إيقاف 570 شخصا مفتشا عنهم.



حجز 17 سيارة مفتّشا عنها.



حجز 247 دراجة نارية.



تحرير 515 محضرا عدليا.



تحرير 243 محضرا جبائيّا.



تحرير 676 مخالفة.