البترول: مصر لديها البنية الأساسية لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي



وأضافت في بيان نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها البنية الأساسية لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي.



أكدت وزارة البترول، أن الاتفاق الخاص بشركات قطاع خاص لاستيراد الغاز الإسرائيلي سيخضع للقوانين.