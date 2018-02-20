البترول: مصر لديها البنية الأساسية لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:13 م
ندى محمد
أكدت وزارة البترول، أن الاتفاق الخاص بشركات قطاع خاص لاستيراد الغاز الإسرائيلي سيخضع للقوانين.
وأضافت في بيان نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها البنية الأساسية لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي.
وأضافت في بيان نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها البنية الأساسية لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي.
المزيد عن: وزارة البترول غاز بترول الممر الغاز الإسرائيلي