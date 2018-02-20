ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البترول: مصر لديها البنية الأساسية لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:13 م
البترول: مصر لديها البنية الأساسية لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي
طباعة
ندى محمد
 
أكدت وزارة البترول، أن الاتفاق الخاص بشركات قطاع خاص لاستيراد الغاز الإسرائيلي سيخضع للقوانين.

وأضافت في بيان نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها البنية الأساسية لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي.
المزيد عن: وزارة البترول غاز بترول الممر الغاز الإسرائيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
0
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
الأسيوطي سبورت
الداخلية
-
x
17:00
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
1
كاواساكي فرونتال - اليابان
كاشيوا ريسول - اليابان
1
x
12:30
1
تيانجين - الصين
كيتشي - هونج كونج
0
x
14:00
4
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
شنجهاي - الصين
1
x
14:00
0
ميلبورن فيكتوري - أستراليا
ناساف كارشي - أوزبكستان
-
x
15:00
-
الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
-
x
17:10
-
الريان - قطر
السد - قطر
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:45
-
بشكتاش - تركيا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:45
-
برشلونة - أسبانيا
دوري أبطال أفريقيا
أولمبيك ريال - جمهورية أفريقيا الوسطى
-
x
16:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
19:30
-
ليبيريا شيب - ليبيريا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
جرين بافلوز
-
x
15:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/20/2018 4:30:16 PM