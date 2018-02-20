حجازي: مفهوم محو الأمية وتعليم الكبار يستند على التعلم الذاتي والتربية مدى الحياة

أكد الدكتور رضا حجازى فى عرض تقديمى، خلال فعاليات المؤتمر الخامس لمراكز الفئة الثانية التابعة لليونسكو، عن مفهوم محو الأمية وتعليم الكبار أن مشكلة الأمية فى مصر هى واحدة من أخطر المشكلات التي تعترض مسيرة التنمية، وذلك لارتباطها بالعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تؤثر فيها وتتأثر بها، فالأمية الأبجدية مظهرًا سلبيًا في حدود المفهوم التعليمي، كما أن هناك علاقة بين ارتفاع نسبة التعليم بين السكان كبارًا وصغارًا وبين التقدم بمعناه الشامل.





وأشار حجازى إلى أن مفهوم محو الأمية وتعليم الكبار يستند على مبدأين : (التعلم الذاتي، والتربية مدى الحياة)، مؤكدًا على مفهوم الأندراجوجيا التي تنطلق من بعض المبادئ: (أن تعليم الكبار هو للحياة وليس لمستقبل مجهول، ويجب أن يدور تعليم الكبار حول الموقف التعليمي Educational Situation وليس حول المحتوى الدراسي، وأن خبرة المتعلم الكبير تمثل المصدر ذا القيمة في تعليم الكبار)، متابعًا أنه من هنا جاءت أهمية المنهجية السريعة في محو الأمية وتعليم الكبار وهي طريقة حديثة للتعليم والتعلم تسرع من معدل التعلم واستثمار وقت الدارس وزيادة تفاعله واندماجه في عملية التعليم والتعلم، مما يتحقق معه التعلم في زمن أقل.



