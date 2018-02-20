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الحلبي: اكتشاف العبوات الناسفة مؤشر لنجاح العمل العسكري بسيناء (فيديو)

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:10 م
الحلبي: اكتشاف العبوات الناسفة مؤشر لنجاح العمل العسكري بسيناء (فيديو)
اللواء هشام الحلبى
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ندى محمد
 
قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن البيانات الصادرة عن القوات المسلحة بشأن عملية سيناء 2018، تؤكد بشكل قاطع نجاح العملية الشاملة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، لافتًا إلى أن تدمير عدد كبير من الأهداف الإرهابية بالإضافة الى تدمير واكتشاف العبوات الناسفة يعتبر مؤشر نجاح العمل العسكري بسيناء.

وأضاف الحلبى فى مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، أن قيام الإعلام المضاد بمشاركة العناصر الإرهابية فى بث الشائعات يهدف للتشكيك في النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، موضحًا أن العملية الشاملة بنيت على منظومة معلومات محترفة جدًا متكاملة ودقيقة.

وأشار إلى أنه تم تدمير 100% من الأهداف التى تم اكتشافها للعناصر الارهابية بالإضافة إلى القاء القبض على عدد كبير من المشتبه بهم، متابعًا أن القوات المسلحة تراعى البعدين القانوني والإنساني أثناء تنفيذها للعملية.
المزيد عن: مصر عبوات ناسفة سيناء اللواء هشام الحلبى أخبار مصر
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