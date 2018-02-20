توقيع 21 اتفاقية بين تونس وغينيا

أعلن وزير الخارجية، خميس الجهيناوي اليوم على هامش انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الغينية، عن توقيع 21 اتفاقية بين البلدين في مجالات مختلفة منها التعليم والصحة والتكوين المهني والرياضة



