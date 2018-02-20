توقيع 21 اتفاقية بين تونس وغينيا
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:08 م
محمد وليد الجموسي
أعلن وزير الخارجية، خميس الجهيناوي اليوم على هامش انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الغينية، عن توقيع 21 اتفاقية بين البلدين في مجالات مختلفة منها التعليم والصحة والتكوين المهني والرياضة
وأكد الجهيناوي حرص الجانبين على مزيد تعزيز العلاقات ودعم مجالات التعاون في مختلف المجالات وذلك من خلال تفعيل هذه الاتفاقيات و تنظيم اجتماعات دورية للمتابعة.
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