قعفور - سليانة.. إيقاف مفتش عنه صادرة في شأنه خمسة مناشير تفتيش

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقعفور ولاية سليانة، من إلقاء القبض على شخص قاطن معتمديّة بوعرادة عمره 37 سنة صادرة في شأنه عدد 5 مناشير تفتيش من أجل: "تأجيج الوضع العام، تكوين وفاق، الإضرار بملك الغير وهضم جانب موظف عمومي بالإشارة والقول والتعاصي على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه ومحاولة الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيّا باستعمال سلاح أبيض".



هذا وقد تمّ الإحتفاظ به، وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.