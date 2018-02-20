ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قعفور - سليانة.. إيقاف مفتش عنه صادرة في شأنه خمسة مناشير تفتيش

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:08 م
قعفور - سليانة.. إيقاف مفتش عنه صادرة في شأنه خمسة مناشير تفتيش
طباعة
مروى الجلاصي
 
تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقعفور ولاية سليانة، من إلقاء القبض على شخص قاطن معتمديّة بوعرادة عمره 37 سنة صادرة في شأنه عدد 5 مناشير تفتيش من أجل: "تأجيج الوضع العام، تكوين وفاق، الإضرار بملك الغير وهضم جانب موظف عمومي بالإشارة والقول والتعاصي على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه ومحاولة الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيّا باستعمال سلاح أبيض".

هذا وقد تمّ الإحتفاظ به، وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
المزيد عن: مفتش عنه صادرة قعفور - سليانة خمسة مناشير تفتيش
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
0
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
الأسيوطي سبورت
الداخلية
-
x
17:00
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
1
كاواساكي فرونتال - اليابان
كاشيوا ريسول - اليابان
1
x
12:30
1
تيانجين - الصين
كيتشي - هونج كونج
0
x
14:00
4
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
شنجهاي - الصين
1
x
14:00
0
ميلبورن فيكتوري - أستراليا
ناساف كارشي - أوزبكستان
-
x
15:00
-
الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
-
x
17:10
-
الريان - قطر
السد - قطر
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:45
-
بشكتاش - تركيا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:45
-
برشلونة - أسبانيا
دوري أبطال أفريقيا
أولمبيك ريال - جمهورية أفريقيا الوسطى
-
x
16:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
19:30
-
ليبيريا شيب - ليبيريا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
جرين بافلوز
-
x
15:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/20/2018 4:30:16 PM