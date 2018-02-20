قرمبالية.. الكشف عن محلّ لتعاطي نشاط الرهان الرياضي دون رخصة
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:05 م
مروى الجلاصي
داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل، محلّ معدّ لتعاطي نشاط الرّهان الرّياضي دون رخصة وحجزت داخله جهاز إعلاميّة وآلة طباعة وقصاصات تُستغل في النشاط المذكور.
و باستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بحجز المعدّات المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ صاحب المحلّ.
و باستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بحجز المعدّات المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ صاحب المحلّ.
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