بعد خروجه من السجن.. رامي صبري يشكر أصالة لهذا السبب (صورة)
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:43 ص
الفجر الفني
شارك المطرب رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة سيلفي له برفقة المطربة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان.
وعلق صبري، على الصورة قائلًا: "حبايبي تيتو وأصوله بشكركم على وقفتكم معايا ومبسوط أوي إني شفتكم النهاردة،، وتسلم إيدك أصوله على أحلى أكل بجد وحشتوني أوي".
كان صبري، خرج مؤخرًا من السجن بعد حبسه عدة أشهر، لإتهامه بتزوير أوراق رسمية.
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