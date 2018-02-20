بعد خروجه من السجن.. رامي صبري يشكر أصالة لهذا السبب (صورة)

وعلق صبري، على الصورة قائلًا: "حبايبي تيتو وأصوله بشكركم على وقفتكم معايا ومبسوط أوي إني شفتكم النهاردة،، وتسلم إيدك أصوله على أحلى أكل بجد وحشتوني أوي".

كان صبري، خرج مؤخرًا من السجن بعد حبسه عدة أشهر، لإتهامه بتزوير أوراق رسمية.