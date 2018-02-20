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أهم الأخبار العالمية يوم الإثنين 19 فبراير 2018

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:48 ص
أهم الأخبار العالمية يوم الإثنين 19 فبراير 2018
ميسي
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ريهام عبد المحسن
 

يستعرض "الفجر الرياضي" يومياً أبرز 10 أخبار عالمية حدثت على مدار اليوم، ومن أهمها تصريحات مدربي ولاعبي برشلونة وتشيلسي قبل لقاؤهم غدًا في دوري أبطال أوروبا.

 

فالفيردي: العامل البدني لتشيلسي يصعب الامور على برشلونة

 

كارلو أنشيلوتي: لا أفكر في العودة لباريس جيرمان

 

كونتي: درسنا نقاط ضعف برشلونة "المرعب"

 

مدة غياب "مارسيلو" تصدم ريال مدريد

 

الاتحاد الألماني يغرم كولن بسبب جماهيره

 

آرسنال الإنجليزي يعلن عن توقيع أكبر عقد رعاية في تاريخه

 

تقارير.. جاريث بيل ينقلب على ريال مدريد

 

أسينسيو سلاح زيدان لضرب باريس في لقاء الإياب

 

راكيتيتش: يجب احترام ريال مدريد وتشيلسي.. ولكي نفوز علينا أن نكون في أفضل نسخة لنا

 

هازارد: نواجه أحد أفضل الفرق بالعالم.. وأحاول الوصول لمستوى ميسي ورونالدو

 

 

المزيد عن: رياضة دوري أبطال أوروبا برشلونة وتشيلسي الاخبار الرياضية أهم الأخبار العالمية أخبار الكرة العالمية أخبار الرياضة
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