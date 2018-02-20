ميمي الشربيني يكشف سبب ابتعاده عن التعليق (فيديو)

كشف المعلق الكروي ميمي الشربيني، عن أسباب ابتعاده عن التعليق في الفترة الأخيرة، وغيابه عن الساحة الكروية في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال الشربيني في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، إنه ابتعد عن التعليق منذ أن انتقل إلى مدينة جمصة واستقر بها منذ عدة أعوام.

وأضاف: " كنت ألعب في بداياتي مع المصري القاهري، قبل أن أشد الرحال للأهلي وأصبح من مشاهير كرة القدم.. عندما أزور القاهرة لابد أن أذهب لزيارة الأهلي فهو بيتي".