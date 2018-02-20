المصري: هناك تعنت من الجانب الزامبي لعدم إذاعة جرين بافالوز بالكونفيدرالية

أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البوسعيدي ورئيس بعثة الفريق بزامبيا، أن مجلس إدارة النادي وشركة برزنتيشن يعملان لحل أزمة إذاعة مباراة الفريق المصري مع نظيره فريق جرين بافالوز، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب انديبيندينس ستاديوم، ضمن إياب الدور التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية.

وقال الخولي خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى: "عدم إذاعة المباراة من الجانب الزامبي أثار الكثير من القلق لدى جماهير المصري ببورسعيد، خوفا من تضامن الحكم مع الفريق الزامبي".

واختتم الخولي: " نسعى بكل قوة ومعنا شركة برزنتيشن راعي الفريق بشراء إشارة البث المباراة بأي سعر من أجل اطمئنان الجماهير".