دومينيك حوراني في كواليس مهرجان "المزة اللبنانية" (صورة)





شاركت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة حديثه لها في كواليس أحدث أغنياتها "المزة اللبنانية".









وعبر عدد كبير من جمهور حوراني، عن إعجابهم الشديد بالصورة التي شاركتها نجمتهم المفضلة، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.









الأغنية تنتمي لنوعية المهرجانات الشعبية، بمشاركة الفنان الشعبي سعد حريقة، كلمات والحان محمد غنيم، وقام بتوزيعها محمد حريقة، وتفذ الميكس والماستر هاني محروس، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج عمر عبد الرحمن، ومدير التصوير أحمد حسين، فيما نفذ المونتاج والألوان شركة "ماكس ميديا"، تحت إشراف مدير الإنتاج وليد الحسيني، والمشرف شادي الحكيم.







