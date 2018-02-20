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اتحاد الكرة: الدولة حريصة على عودة الجماهير للمدرجات

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 01:52 ص
اتحاد الكرة: الدولة حريصة على عودة الجماهير للمدرجات
اتحاد الكرة
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أحمد عبد الحفيظ
 

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأهلي طلب حضور 20 ألف متفرج على إستاد القاهرة في البطولة الإفريقية.

 

وقال سويلم خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى: " الأمن وافق على حضور 25 ألف متفرج على إستاد برج العرب وقابل للزيادة، ولكن حضور الجماهير بكثافة على إستاد القاهرة أمر صعب للغاية".

 

وأضاف سويلم أن وزير الداخلية حريص على عودة الجمهور إلى المدرجات، وأزمة المرور في القاهرة هي السبب في رفض عدد الجمهور الكبير على إستاد القاهرة، والجميع حريص على حضور الجماهير في البطولة الإفريقية وكأس مصر، مشيرا إلى أنه يجب على الجماهير الالتزام بالتعليمات الأمنية.

 

واختتم المدير التنفيذي للجبلاية: "الدوري الممتاز الموسم المقبل سيكون بحضور الجمهور، وإستحداث مسابقة للدوري الممتاز (ب) مازال قيد الدراسة".

 

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