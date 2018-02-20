عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي، نظيره فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ستانفورد بريدج" في تمام الساعة 9.45 خلال منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت قناة "دهوك" الكردية، نقلها للمباراة بشكل مجاني عبر شاشتها.

وفيما يلي تردد القناة:

المدارالقمرالترددFEC/SR7.0°W نايل سات

11188 (h)27500 – 5/626.0°E

ياه سات12168 (h)27500 – 5/6