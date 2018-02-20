أماني الخياط تكشف عن مخطط الإخوان الجديد



وأشارت "الخياط"، خلال برنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "اون لايف"، إلى أن المجلس الرئاسي للإخوان سيتكون من 5 أعضاء، ويكون به آلية للتواصل مع الأقليات.



وأضافت: "أجندة الإخون ليس لها علاقة بالإخوان.. دي سايكس بيكو جديدة".



قالت الإعلامية أماني الخياط، إن هدف جماعة الإخوان الآن هو عقد مجلس رئاسي موازي لسحب الشرعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.