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أماني الخياط تكشف عن مخطط الإخوان الجديد

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 01:31 ص
أماني الخياط تكشف عن مخطط الإخوان الجديد
الإعلامية أماني الخياط
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هدى عبدالرازق
 
قالت الإعلامية أماني الخياط، إن هدف جماعة الإخوان الآن هو عقد مجلس رئاسي موازي لسحب الشرعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت "الخياط"، خلال برنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "اون لايف"، إلى أن المجلس الرئاسي للإخوان سيتكون من 5 أعضاء، ويكون به آلية للتواصل مع الأقليات.

وأضافت: "أجندة الإخون ليس لها علاقة بالإخوان.. دي سايكس بيكو جديدة".
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