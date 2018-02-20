محمد أبو حامد: لا بد من زيادة مدة عقوبة الحبس والغرامة للممتنعين عن دفع النفقة



وأشار "أبوحامد"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن العقوبة في القانون الحالي حبس عام وغرامة 500 جنيه للمتنعين عن سداد النفقة، مضيفا أن فترة الحبس يجب أن تكون 3 سنوات، وغرامة مالية مناسبة بحد أدنى 50 ألفا، وحد أقصى 100 ألف.



قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من تغليظ العقوبة عن الممتنعين عن سداد النفقة لأولادهم بعد الطلاق.