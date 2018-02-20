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بعد ضرب سفير قطر بـ"الجزم".. تامر عبدالمنعم ساخرا: "سفير البلغة"

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:17 ص
بعد ضرب سفير قطر بـالجزم.. تامر عبدالمنعم ساخرا: سفير البلغة
السفير القطري محمد العمادي
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رقية جمال
 
سخر الإعلامي تامر عبد المنعم من ضرب السفير القطري محمد العمادي، بالجزم وطرده من غزة من قبل الفلسطينيين، قائلا: "يجب أن يتحول العمادي من سفير قطر إلى سفير البلغة".

وأضاف "عبد المنعم"، خلال تقديمه برنامجه "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة": "النهاردة قطر ضربت بالجزم بعد ضرب سفيرها العمادي بالجزم أثناء تواجده في غزة".

وعقد مقارنة بين حفاوة الاستقبال الذي تلقاها الوفد المصري أثناء تواجده للمصالحة بين حماس وفتح، وضرب السفير القطري بالجزم، مستطردا: "ده الفرق بين دولة عريقة مثل مصر ودولية قطر اللي المجاري عندنا أقدم منها".
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