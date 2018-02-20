تهاني الجبالي: "السيسي" ليس مرشحا للرئاسة ولكنه قائد للجيش (فيديو)
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:14 ص
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن تفكيك المنطقة بدأ من العراق وامتد للعديد من الدول ، وخروج مصر من هذا السيناريو في 30/6 يٌعني إعادة بناء المنطقة مرة اخرى، معقبة: "عشان كنا أعدائنا مش سايبنا في حالنا".
وتابعت "الجبالي"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر لم تذهب لقتل الشعب اليمني، ولكنها ذهبت لحماية أمنها القومي، وذهبت إلى ليبيا لمساعدتها في بناء الجيش القومي، وتعمل على الحفاظ على الدولة القومية السورية، وهذا الموقف لا يعجب أعدائنا لأن هذا يعني افشال المشروع الخارجي لتفتيت المنطقة.
وأضافت أن الرئيس السيسي لم يكن مرشح رئاسة، ولكنه قائد للجيش المصري الذي استدعاه الشعب لقيادة الأمة التي تواجه خطر كبير، معقبة: "وده أعظم شيء".