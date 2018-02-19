حطب يستقبل المستشار الفني للاتحاد الدولي للفروسية





استقبل الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب , المستشار الفني لإدارة التضامن بالاتحاد الدولي للفروسية الفرنسي "جون فيليب كومبليف" والذي آتي إلى مصر في زيارة تستمر حتى يوم الخميس المقبل يعقد خلالها جلسات مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالاتحاد كما يعقد بعض الجلسات مع الحكام و المدربين واللاعبين.





وقد كان في استقباله اللواء سيد معوض المدير التنفيذي للاتحاد وتبادلا الحديث حول أنشطة الاتحاد المختلفة.





وأشاد الفرنسي بالاتحاد المصري بشكل كبير موضحاً أنه أكثر اتحاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث تنظيم البطولات المحلية و الدولية وأكثر اتحاد يسعى لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة .



