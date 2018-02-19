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خادم الحرمين يرعى حفل العرضة السعودية ضمن فعاليات "الجنادرية".. غداً

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:38 م
خادم الحرمين يرعى حفل العرضة السعودية ضمن فعاليات الجنادرية.. غداً
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وكالات
 
يرعى بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء غد الثلاثاء، حفل العرضة السعودية ضمن فعاليات المهرجـان الوطني للتراث والثقافة الثاني والثلاثين وذلك في مجمع الصالات الرياضية بالدرعية.

وبهذه المناسبة أعرب الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحرس الوطني عن بالغ السعادة والاعتزاز بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، لجميع فعاليات المهرجان ونشاطاته المختلفة.

وأكـد أن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفل العرضة السعودية يمثل تواصلا مع أبنائه، مشيراً إلى أن العرضة السعودية تعد إحدى القيم الأصيلة في بلادنا، وترمز لعاداتنا وموروثنا وتجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفـي.


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