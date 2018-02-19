رئيس بوركينا فاسو: أشكر شيخ الأزهر على دعمه ووفاءه بوعده

استقبل الرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوري، في القصر الرئاسي أعضاء قافلة الأزهر الطبية، يتقدمهم السفير هشام ناجي، سفير مصر في بوركينا فاسو، وسط احتفاء كبير، معربًا عن شكره للأزهر الشريف وللحكومة المصرية لدعمهم ومساندتهم لبلاده.





وطلب الرئيس كابوري من رئيس قافلة الأزهر الطبية أن ينقل سلامه وشكره شيخ الأزهر، لاستجابته لطلبه بإيفاد قافلة طبية إلى بلاده، مقدرًا الجهود المخلصة له في شتى ربوع الأرض.





وحرص الرئيس البوركيني، في نهاية اللقاء، على مصافحة جميع أعضاء القافلة، والتقاط صورة تذكارية معهم، تقديرا لجهودهم.





وتوجه الرئيس البوركيني بالشكر لأعضاء القافلة على ما بذلوه من جهد طوال فترة عمل القافلة، التي استمرت لعشرة أيام، تم خلالها إجراء "401" عملية جراحية متوسطة وكبرى، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي على "22700" حالة مرضية، تم صرف العلاج لهم بالمجان.





وشارك في القافلة 24 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الممرضين والإداريين، كما اصطحبت القافلة ستة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، تم صرفها كاملة بالمجان.



