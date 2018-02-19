بايرن ميونخ يخوض اختبارا مثيرا أمام بشكتاش في "الشامبيونزليج"
الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:45 م
وكالات
يخوض بايرن ميونخ الألماني، اختبارا مثيرا في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف بشكتاش التركي، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.
ويتطلع بايرن ميونخ، إلى نقل نجاحه ونغمة الانتصارات المتتالية من البطولة المحلية إلى دوري الأبطال، لاستمرار البسمة على وجوه مسئوليه وعشاقه.
ويرى توماس مولر، مهاجم الفريق والمنتخب الألماني، أن بايرن ميونخ يستمتع الآن، بكثير من السعادة التي وصلت لحالة اللهو، في ظل الفارق الكبير الذي يتفوق به على أقرب منافسيه على صدارة البوندسليجا.
ويتطلع بايرن إلى تكرار إنجاز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) مع عودة يوب هاينكس لتدريب الفريق في وسط الموسم الحالي، حيث سبق لنفس المدرب، أن قاد الفريق لهذه الثلاثية التاريخية في 2013.
ومع الهيمنة التامة لبايرن على البوندسليجا هذا الموسم، قد تتفهم الجماهير وتصفح عن أي كبوة مفاجئة للفريق في أي مباراة.
وقال مولر "نستمتع الآن بكثير من السعادة واللهو، في ظل الانتصارات المتتالية، بدلا من الإشارة إلى مباراتنا المرتقبة غدا الثلاثاء".
وتابع "قدمنا وجها مغايرا تماما في مسيرتنا بالبوندسليجا، منذ بداية النصف الثاني من الموسم".
ويتفوق بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني في جدول البوندسليجا، بفارق 19 نقطة بعد مرور 23 من 34 مرحلة في المسابقة.
ولم تعد مفاجأة، أن يترجم بايرن ميونخ، تفوقه والعمق الذي يتمتع به إلى سطوة واضحة على المسابقة، ولكنه أيضا أصبح قادرا على فرض هيمنته التامة على كل منافس، على مدار الـ 90 دقيقة في كل مباراة.
وأوضح مولر "عندما تنظر إلى وجوه المنافسين وهم يبحثون عن السبب وراء إخفاقهم مجددا أمام بايرن، وقد يبدو هذا أمرا غير عادل من وجهة نظرهم، ولكنه أمر جيد بالنسبة لنا".
ورغم أن بشكتاش ليس الاختبار الأصعب من بين الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بدوري الأبطال هذا الموسم، لا يمكن اعتبار المواجهة معه محسومة.
وسقط بشكتاش في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه كونيا سبور بالدوري التركي يوم الجمعة الماضي، ويحتل الفريق، المركز الرابع في جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن باشاك شهير المتصدر.
ولكن بشكتاش تغب على لايبزيج الألماني ذهابا وإيابا خلال دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم.
وحذر مولر من الفريق التركي قائلا "من خلال مباراتي الفريق أمام بشكتاش، يمكن ملاحظة أنه لا مجال للاستهانة به".
ويخوض بايرن، مباراة الغد بعدما تغلب على فولفسبورج، ليكون الفوز الـ 13 على التوالي للفريق في البوندسليجا، وهو ما يمثل رقما قياسيا شخصيا للمدرب يوب هاينكس.
وإذا حقق بايرن، الفوز في مباراة الغد، سيعادل هاينكس، رقما قياسيا آخر في عهد البوندسليجا، حيث سيتساوى مع المدرب بال تشيرناي، الذي حقق 14 انتصارا متتاليا في 1980.
ورفض هاينكس، الإسهاب في الحديث عن بشكتاش مطلع هذا الأسبوع ، وقال "لا يزال الفريق رهن التحليل، رغم معرفتنا بالفريق جيدا".
وتابع "قدمنا وجها مغايرا تماما في مسيرتنا بالبوندسليجا، منذ بداية النصف الثاني من الموسم".
ويتفوق بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني في جدول البوندسليجا، بفارق 19 نقطة بعد مرور 23 من 34 مرحلة في المسابقة.
ولم تعد مفاجأة، أن يترجم بايرن ميونخ، تفوقه والعمق الذي يتمتع به إلى سطوة واضحة على المسابقة، ولكنه أيضا أصبح قادرا على فرض هيمنته التامة على كل منافس، على مدار الـ 90 دقيقة في كل مباراة.
وأوضح مولر "عندما تنظر إلى وجوه المنافسين وهم يبحثون عن السبب وراء إخفاقهم مجددا أمام بايرن، وقد يبدو هذا أمرا غير عادل من وجهة نظرهم، ولكنه أمر جيد بالنسبة لنا".
ورغم أن بشكتاش ليس الاختبار الأصعب من بين الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بدوري الأبطال هذا الموسم، لا يمكن اعتبار المواجهة معه محسومة.
وسقط بشكتاش في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه كونيا سبور بالدوري التركي يوم الجمعة الماضي، ويحتل الفريق، المركز الرابع في جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن باشاك شهير المتصدر.
ولكن بشكتاش تغب على لايبزيج الألماني ذهابا وإيابا خلال دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم.
وحذر مولر من الفريق التركي قائلا "من خلال مباراتي الفريق أمام بشكتاش، يمكن ملاحظة أنه لا مجال للاستهانة به".
ويخوض بايرن، مباراة الغد بعدما تغلب على فولفسبورج، ليكون الفوز الـ 13 على التوالي للفريق في البوندسليجا، وهو ما يمثل رقما قياسيا شخصيا للمدرب يوب هاينكس.
وإذا حقق بايرن، الفوز في مباراة الغد، سيعادل هاينكس، رقما قياسيا آخر في عهد البوندسليجا، حيث سيتساوى مع المدرب بال تشيرناي، الذي حقق 14 انتصارا متتاليا في 1980.
ورفض هاينكس، الإسهاب في الحديث عن بشكتاش مطلع هذا الأسبوع ، وقال "لا يزال الفريق رهن التحليل، رغم معرفتنا بالفريق جيدا".
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