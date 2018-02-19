بايرن ميونخ يخوض اختبارا مثيرا أمام بشكتاش في "الشامبيونزليج"

يخوض بايرن ميونخ الألماني، اختبارا مثيرا في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف بشكتاش التركي، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.





ويتطلع بايرن ميونخ، إلى نقل نجاحه ونغمة الانتصارات المتتالية من البطولة المحلية إلى دوري الأبطال، لاستمرار البسمة على وجوه مسئوليه وعشاقه.





ويرى توماس مولر، مهاجم الفريق والمنتخب الألماني، أن بايرن ميونخ يستمتع الآن، بكثير من السعادة التي وصلت لحالة اللهو، في ظل الفارق الكبير الذي يتفوق به على أقرب منافسيه على صدارة البوندسليجا.





ويتطلع بايرن إلى تكرار إنجاز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) مع عودة يوب هاينكس لتدريب الفريق في وسط الموسم الحالي، حيث سبق لنفس المدرب، أن قاد الفريق لهذه الثلاثية التاريخية في 2013.





ومع الهيمنة التامة لبايرن على البوندسليجا هذا الموسم، قد تتفهم الجماهير وتصفح عن أي كبوة مفاجئة للفريق في أي مباراة.



