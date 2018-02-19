بريطانيا تدعو إيران للتوقف عن أنشطتها بتصعيد الصراع في اليمن

دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إيران لوقف أنشطتها التي تهدد بتصعيد الصراع في اليمن



وأوضح "جونسون"، خلال تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن لجنة من الخبراء عثرت على صواريخ ومعدات إيرانية المنشأ تم إرسالها إلى اليمن، بعد فرض حظر السلاح.



ويشار إلى ن هناك رغبة كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي في اليمن، والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.



وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي ما لم يتم تصحيح ما تصفه بالعيوب الكارثية.

